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Football.ua розповідає про найкращих футболістів, які зробили кар'єрний прорив після 30 років.

Багато хто вважає, що у футболі після 30 років кар’єра йде на спад. Але ці легенди довели, що справжній успіх може прийти і після 30! В цьому відео ми розповімо про гравців, які стали найкращими у зрілому віці: вигравали Лігу чемпіонів, чемпіонати світу, "Золотий м’яч" та ставали іконами футболу.

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