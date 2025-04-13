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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 квітня 2025 року.

Завершилася 1144 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- 12 квітня в Повітряних силах повідомили про загибель у бою 26-річного пілота F-16 Павла Іванова. Там заявили, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія. Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого пілота та надав Іванову посмертне звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". За даними джерел BBC, український винищувач F-16 збила, імовірно, російська ракета.

- На Харківському напрямку російська армія доукомплектовує свої підрозділи й готується до поновлення штурмових дій, повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

- Рада з питань національної безпеки та оборони запровадила нові санкції проти чотирьох колишніх українських посадовців та бізнесменів. Серед них — колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов та колишній міністр економіки й ексголова Адміністрації Януковича Андрій Клюєв.

- Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що його слова про поділ України були неправильно подані у публікації видання Times. За його словами, він не пропонував поділ України, а говорив про можливу структуру розміщення союзницьких сил після припинення вогню.

- Понад 100 громадян Китаю, які воюють на стороні росії проти України, є найманцями, які, ймовірно, не мають прямого зв’язку з урядом КНР, пише Reuters із посиланням на джерела. Водночас, за словами співробітника західної розвідки, з дозволу Пекіна в тилу армії рф перебувають кадрові військові, які вивчають тактичний досвід війни.

- У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію за понад 30 млн гривень.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 95 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Російські загарбники завдали 87 авіаційних ударів, скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 800 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Золочів та Слатине.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в районах Загризового та Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки. Сили оборони відбили дев’ять атак загарбників.

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка. Наші захисники зупинили 20 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення триває досі. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 120 — безповоротно. Українські воїни знищили один танк, 9 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, а також пошкодили сім артилерійських систем російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко. Авіаудару зазнала Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили атаку.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 23 боєзіткнення, одне з яких триває дотепер, також загарбницька армія здійснила 405 обстрілів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!