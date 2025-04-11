Завершилася 1142 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 AP показало відео з українського дрона, на якому видно, як росіяни вчергове стратили українських військовополонених. Імовірно, розстріл чотирьох бійців стався у селі П'ятихатки Запорізької області.

🔸 Наказ про мобілізацію екскерівника ДФС Романа Насірова, якого обвинувачують в отриманні хабаря, скасували. Олександр Сирський наказав провести службове розслідування щодо його призову.

🔸 Китай закликав Зеленського не робити «безвідповідальних заяв». Раніше Зеленський розповів про 155 китайських громадян, які воюють на боці росії.

🔸 Міністр оборони США Піт Гегсет усе ж візьме участь у наступному «Рамштайні», але зробить це онлайн — пише Politico.

🔸 росія та США обмінялися заручниками. Так, росіяни звільнили громадянку США й росії Ксенію Кареліну, яка зробила пожертву на допомогу Україні. Водночас американці звільнили громадянина Німеччини та рф Артура Петрова, якого у 2023 році заарештували на Кіпрі за ймовірний експорт мікроелектроніки.

🔸 Принц Гаррі таємно відвідав Україну — пише Telegraph. У супроводі чотирьох ветеранів він побував у львівській клініці Superhumans Center, де лікують поранених бійців.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 114 КАБ, здійснив 931 удар дронами-камікадзе та 4218 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Уди та Козача Лопань.

Противник здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового. Наші оборонці успішно відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки. Триває шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагались просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського. Два бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших захисників у бік Дружби та в районі Торецька. Усі атаки зупинено.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурми. Найбільша активність спостерігається в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки. Триває десять боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Гродівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 92 та поранили 96 окупантів, знищили десять автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири квадроцикли, радіолокаційну станцію “Єнот” та антену БпЛА, суттєво пошкодили 152-мм самохідну гаубицю та два міномети.

На Новопавлівському напрямку ворог двічі без успіху намагався прорватися поблизу Костянтинополя та в напрямку Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Привільного, українські захисники зупинили три ворожі атаки. Населені пункти Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне зазнали авіаударів керованими бомбами та некерованими ракетами.

На Оріхівському напрямку ударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Щербаки та Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки у бік позицій наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення. Окрім того, ворог завдав 40 авіаударів, застосувавши 54 КАБ, та здійснив 305 артилерійських обстрілів, зокрема 12 — із РСЗВ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні відзначаємо воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 121-ї окремої бригади територіальної оборони та 27-го полку Національної гвардії України, які стійко стримують навалу противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз тривають роботи в Дніпрі, на місці удару російської ракети. Попередньо – балістика. На жаль, одна людина загинула – мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що пʼять людей постраждали. Всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV – пʼять дронів. Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях. Сумщина – постійні удари керованих авіабомб. І все це – вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати запропонували повне припинення вогню. Росія очевидно ігнорує дипломатію й використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску – тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!