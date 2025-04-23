Football.ua розповідає про заборони тренерів для своїх підопічних.
Що може заборонити тренер своїм гравцям? Кетчуп? Pokemon GO? Сміятись у залі?
У новому відео ми зібрали 15 реальних випадків, коли футболістам не дозволяли грати в ігри, носити шапки, використовувати телефони чи навіть їсти піцу.
Моуріньо, Фергюсон, Венгер, Конте, Тухель — дізнайся, які правила ставили ці футбольні "диктатори".
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