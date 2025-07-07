Інше

Захисник парижан поділився своїми думками перед півфіналом КЧС-2025.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі розповів про гру під керівництвом головного тренера Луїса Енріке перед півфіналом КЧС-2025 проти мадридського Реалу.

"Тренер дає мені багато свободи, що мені личить. Завдяки йому я значно покращав. Він допоміг досягти рівня гри, про який я і не мріяв. Це мало велике значення.

Коли я був дитиною, я починав як нападник. Це не ті навички, які забуваються. Коли ти в штрафному майданчику, ти відчуваєш це, ти можеш спробувати це на смак. І мені подобається насолоджуватися цим аспектом.

Цього року ми пережили важкі часи, але я думаю, що команда показала свій характер, тримаючись разом. Ми змогли зібратися і показати, що хочемо залишитись у цьому турнірі, що ми є одними з претендентів на титул", — наводить слова Хакімі прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Реал відбудеться у середу, 9 липня, о 22:00.