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Капітан парижан поділився своїми думками після гри з Челсі.

Захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував поразку своєї команди у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 проти Челсі (0:3).

"Завжди важко програвати фінал. Це той матч, у якому не можна оступитися. Але якщо озирнутися назад, ми провели неймовірний турнір. Ми обіграли дуже сильних суперників та дійшли до фіналу. До цього моменту все було добре, але ми не реалізували свої моменти. Ми були далеко не на своєму рівні, нижчі від того, на що здатні.

Потрібно серйозно проаналізувати цей виступ та зрозуміти, що можна покращити перед наступним сезоном. Але водночас ми пережили справді неймовірний сезон — вперше виграли Лігу чемпіонів та здобули ще кілька трофеїв у Франції. Ми дуже хотіли виграти цей турнір — перший у новому форматі, який проводиться раз на чотири роки. Нам це не вдалося, але це аж ніяк не применшує важливості всього іншого, чого ми досягли.

Дякую вболівальникам, які були з нами весь сезон. Вони найкращі фанати. Вдома і на виїзді, навіть тут, у США, ми бачили їх усюди. Це найпрекрасніше, що ми пережили цього сезону — радість та любов наших фанатів. Ми завоювали багато поваги та захоплення цього року — і це чудово. Я пам'ятатиму цей сезон усе своє життя. На жаль, ми не перемогли сьогодні, але це був незабутній сезон", — наводить слова Маркіньйоса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — ПСЖ.