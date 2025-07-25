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Французький захисник залишає швейцарський клуб після восьми матчів та одного результативного пасу.

Бенжамен Менді офіційно більше не є гравцем швейцарського Цюриха. Клуб повідомив про розірвання контракту з футболістом за взаємною згодою сторін, і угода втратила чинність із моменту оголошення.

У своєму зверненні Цюрих подякував Менді за час, проведений у команді, та побажав йому успіхів як у професійному, так і в особистому житті.

Француз приєднався до швейцарського клубу у 2025 році після завершення контракту з Лор'яном. За Цюрих він провів вісім матчів і відзначився одним асистом.

Протягом кар’єри Менді виступав за такі клуби, як Гавр, Марсель, Монако та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Бенжамен виграв суд проти Манчестер Сіті в справі про невиплату зарплати, а в липні 2023-го виконавця визнали невинним у зґвалтуванні.