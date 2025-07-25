Французький захисник залишає швейцарський клуб після восьми матчів та одного результативного пасу.
Бенжамен Менді, Getty Images
25 липня 2025, 18:58
Бенжамен Менді офіційно більше не є гравцем швейцарського Цюриха. Клуб повідомив про розірвання контракту з футболістом за взаємною згодою сторін, і угода втратила чинність із моменту оголошення.
У своєму зверненні Цюрих подякував Менді за час, проведений у команді, та побажав йому успіхів як у професійному, так і в особистому житті.
Француз приєднався до швейцарського клубу у 2025 році після завершення контракту з Лор'яном. За Цюрих він провів вісім матчів і відзначився одним асистом.
Протягом кар’єри Менді виступав за такі клуби, як Гавр, Марсель, Монако та Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Бенжамен виграв суд проти Манчестер Сіті в справі про невиплату зарплати, а в липні 2023-го виконавця визнали невинним у зґвалтуванні.