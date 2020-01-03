Англия

Нмеча присоединился к клубу из Чемпионшипа.

Нападающий Манчестер Сити Лукас Нмеча перешел в Мидлсбро, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой форвард присоединился к "речникам" на правах аренды до конца сезона.

Нмеча является воспитанником Ман Сити, дебютировав в первой команде в декабре 2017 года. В первой половине сезона 21-летний игрок выступал на правах аренды в Вольфсбурге, где отыграл 12 матчей.

Действующий контракт Нмечи с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Мидлсбро арнедовал полузащитника Манчестер Сити Патрика Робертса.

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