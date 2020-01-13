Англия

Football.ua подводит итоги 22-го тура английской Премьер-лиги.

Шеффилд Юнайтед продолжает идти в зоне еврокубков, Арсенал не сумел обыграть Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед разгромил Норвич, Саутгемптон отомстил Лестеру, Челси добыл домашнюю победу над Бернли, Эвертон оказался сильнее Брайтона, Тоттенхэм сопротивлялся, но проиграл Ливерпулю, Уотфорд покинул зону вылета, Манчестер Сити уничтожил Астон Виллу и другие матчи тура.

22-й тур:

Челси удалось избежать третьего домашнего поражения подряд

Подопечные Фрэнка Лампарда могли установить личный антирекорд – проиграть три матча подряд на Стэмфорд Бридж, чего не случалось с 1993 года.

Перед стартовым свистком 41-летний специалист удивил многих стартовым составом: появление Андреаса Кристенсена и Росса Баркли вызвало вопросы. Датский защитник и вовсе выпал из стартового состава, даже когда "синие" начали играть по схеме в три центральных защитника. Что касается англичанина, то он пропустил долгий срок из-за травмы, хоть и успел забить в Кубке Англии.

Если говорить непосредственно об игре, то никаких выводов касательно Челси делать не стоит. Скорее Бернли был слаб, чем так силен коллектив Лампарда — "бордовые" уже очень многое позволяли у своих ворот. Также стоит отметить, что дебютный гол в АПЛ на свой счет записал "звездный мальчик" Каллум Хадсон-Одои. Возможно, теперь 19-летний футболист начнет отрабатывать новый дорогостоящий контракт.

Астон Вилла на дне, Манчестер Сити обогнал Лестер

Что можно сказать о команде, которая еще в первом тайме пропустила четыре гола? Манчестер Сити попросту уничтожил Астон Виллу, не оставив сопернику ни единого шанса. С сожалением следует отметить, что в очередной раз в заявку на игру не попал Александр Зинченко – если только украинец не травмирован или не находится в плохих кондициях, все выглядит не лучшим образом, а его конкурент Бенжамен Менди, наоборот, продолжает укрепляться в стартовом составе.

Очень сложно будет коллективу Дина Смита удержаться в Премьер-лиге. Как уже упоминалось ранее, Том Хитон и Уэсли Мораес выбыли до конца сезона из-за серьезных травм, а из усиления пока лишь пришел Данни Дринкуотер из Челси, который до этого практически не играл в Бернли.

18-е место, 21 пункт, порядка 150 миллионов евро на трансферы летом – сценарий, который схож с тем, что был у Фулхэма в прошлом сезоне, когда "дачники" вылетели.

А вот Манчестер Сити вернулся на вторую строчку, воспользовавшись осечкой Лестера.

Уотфорд покинул зону вылета!

Фантастика! Уотфорд настолько безвольно выглядел по ходу сезона и уже успел сменить трех наставников, что, казалось, руководство клуба загнало самих себя в яму. Но нет! "Шершни" еще поборются за сохранение прописки, и теперь боевой дух команды поднят до предела.

Найджел Пирсон на данном этапе проделывает великолепную работу: Уотфорд за последние пять встреч четыре раза победил и один раз сыграл вничью – на выезде против Шеффилд Юнайтед, где играть против "клинков" сложно всем.

Расслабляться рано, но Уотфорд уже 17-й, поднявшись с самого дна. Куда хуже дела обстоят у Борнмута. Коллектив Эдди Хау проигрывает матч за матчем, иногда чередуя их ничьей или редкостной победой. "Вишням" пора перестать держаться за Эдди Хау и начать спасать сезон.

Ливерпулю по-прежнему нет равных

Тоттенхэм до матча с Ливерпулем на протяжении трех игр не знал побед, если учитывать игры во всех турнирах. Разумеется, что отобрать очки в текущем сезоне у коллектива Юргена Клоппа практически нереальная задача. Как только какая-то из команд приближается к этому, то "красные" добавляют в заключительные 10-15 минут игры и забирают нужные очки.

"Шпоры" выгляди достойно в матче с Ливерпулем и вполне могли добыть ничью. Тем не менее, подопечные Жозе Моуриньо не реализовали свои моменты и не воспользовались шансом.

Учитывая серьезную травму Харри Кейна, вынужденный дебют Джафета Танганга – Тоттенхэм провел хороший матч, а португальский специалист сумел подстроиться под игру Ливерпуля. Другое дело, что очков это не дало.

1:0 – минимальная победа Ливерпуля, а "эффект Моуриньо", который пришел на место Маурисио Почеттино, закончился. Теперь 56-летнему специалисту нужно усерднее работать с командой для достижения поставленных целей. Девять очков до зоны Лиги чемпионов отыграть можно, но реально ли для нынешнего Тоттенхэма? Вопрос открытый.

Одной строкой:

Манчестер Юнайтед уничтожил Норвич. Как и в случае с матчем Челси – Бернли, не так силен оказался МЮ, как слаб Норвич. Коллектив Даниэля Фарке совсем ничего не показал в игре против "красных дьяволов" и заслуженно уступил с крупным счетом. Вероятно, если не случится чуда, "канарейки" вылетят в Чемпионшип. А откуда взяться чуду – пока непонятно.

Саутгемптон отомстил Лестер Сити. Наверняка все помнят матч первого круга между этими командами, в ходе которого "лисы" просто размазали "святых" - 9:0. После таких поединков в 9 из 10 случаев, вероятно, последовала бы тренерская отставка, но Саутгемптон продолжает доверять Ральфу Хазенхюттлю. "Святые" оторвались от зоны вылета на семь очков и отомстили своему обидчику – Лестеру, обыграв их на Кинг Пауэр Стэдиум. Прекрасный день для Саутгемптона!

Анчелотти с Эвертоном снова побеждает. В целом, ничего примечательного не произошло – "ириски" одолели "чаек" благодаря голу Ришарлисона. "Любимчик" Карло Анчелотти Доминик Калверт-Льюин на этот раз без забитых мячей.

Шеффилд Юнайтед продолжает бороться за еврокубки. Прошла уже большая часть Премьер-лиги, но "клинки" продолжают удивлять. В отличие от той же Астон Виллы Шеффилд Юнайтед практически не тратился на трансферном рынке, но демонстрирует впечатляющие результаты и надежную игру в обороне. Восемь очков до "спасительных" 40 пунктов, но здесь речи об этом не идет. Шеффилд ближе к еврокубкам, чем к вылету!

Арсенал все еще на пути становления. Сильный первый тайм от "канониров", а затем – преображение от "стекольщиков". Где-то уже был похожий сценарий по ходу сезона, не так ли? Арсенал до сих пор играет "перепадами", демонстрируя разные таймы. Как с этим бороться – важнейший вопрос, ответ на который должен добыть Микель Артета. Из самого неприятного, пожалуй, удаление Пьер-Эмерика Обамеянга. Из-за прямой красной карточки габонец пропустит три матча, включая поединок против Челси. Ну а Максу Майеру следует пожелать здоровья.

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23-й тур:

Александр Савельев, Football.ua