Англия

Вашему вниманию итоги 29-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль одолел Борнмут, Арсенал – Вест Хэм, Бернли оказался не по зубам Тоттенхэму, Челси разгромил Эвертон, Манчестер Юнайтед снова обыграл Манчестер Сити и другие матчи тура.

29-й тур:

За шесть очков до чемпионства

Когда Ливерпуль выиграет чемпионство – этот момент слегка отошел на второй план. Это лишь вопрос времени – всего шесть очков отделяют "красных" от первого в своей истории титула в Премьер-лиге, учитывая осечку Манчестер Сити в дерби против Манчестер Юнайтед. Важны другие моменты.

У мерсисайдской команды действительно прослеживается спад, что наблюдается как по игре, так и с точки зрения результатов: подопечные Юргена Клоппа с трудом обыграли Вест Хэм, пропустив два мяча от кризисных "молотобойцев", впервые уступили в АПЛ за 44 игры (Уотфорду, причем, абсолютно по делу), вылетели из Кубка Англии от Челси – пускай и состав был не совсем основным.

Наступил этот спад не в лучший момент сезона – Ливерпуль проиграл свой первый матч Атлетико в 1/8 Лиги чемпионов, и есть опасения касательно ответного поединка. Никто не сомневается, что "матрасники" закроются всеми футболистами на своей половине поля и будут отбиваться. Но хватит ли сил Ливерпулю распечатать ворота Яна Облака хотя бы один раз? Скорее всего, да. Но спад настораживает.

Примечательно, что первое свое чемпионство в АПЛ Ливерпуль, судя по всему, будет праздновать без зрителей и парада: да-да, всему виной коронавирус.

"Нет ничего хорошего в поражениях, однако они помогают понять, насколько ценны победы. Это то, что происходило с нами на протяжении последних двух недель после поражений. Мы намного больше стали ценить победы", — оценивает важность победу Юрген Клопп.

Арсенал: невыразительно, но с тремя очками

Арсенал принимал Вест Хэм, который имеет не самую лучшую статистику в играх против "канониров". В первой половине игры присутствовало все: попадание в перекладину, ошибки и борьба – не было только забитых голов. Примечательно, что имея солидное владение мячом, подопечные Микеля Артеты не сумели нанести ни одного удара в створ в первые 45 минут.

Опасный момент был у Месута Озила, в перекладину пробил Сократис Папастатопулос, на что Вест Хэм ответил ударами Майкла Антонио и контратакой с участием Себастьяна Алле. Уже после перерыва команды обменялись атаками, но голкиперы обеих команды были на высоте.

Решил исход встречи вышедший на замену вместо Нкетиа Ляказетт: француз воспользовался передачей Озила и забил победный мяч. Примечательно, что Месут сделал результативную передачу в АПЛ с игры впервые за год.

"Я действительно рад, потому что большие команды находят способ выиграть, и мы сделали это. Мы повернули за угол с точки зрения результатов и того, что я хочу видеть. Этот корабль все еще должен повернуть несколько раз, но есть положительные моменты", — сказал Микель Артета после матча.

1:0 – не легкая победа Арсенала, которая позволяет не только теоретически, но и практически побороться за Лигу чемпионов, если дисквалификация Манчестер Сити останется в силе.

Тоттенхэм выглядит аутсайдером в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов

Конечно, две-три победы подряд могут повысить боевой дух "шпор", а также позволят максимально вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов, однако нет никакой веры, что Тоттенхэму это удастся. Номинально, сразу шесть команд претендуют на четвертую строчку: Челси, Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм и Арсенал.

Как говорилось ранее, если отстранение Манчестер Сити в Лиге чемпионов будет действовать в силе, любой команде достаточно занять пятое место, чтобы в следующем сезоне играть в еврокубках.

Действительно, Жозе Моуриньо можно понять: отсутствие Харри Кейна и Сон Хын Мина играет важную роль в том, что "шпоры" выглядят не лучшим образом. Если копнуть глубже, то можно прийти к выводу, что и португальский специалист не особо много что может дать своей команде, но это уже другая тема для разговора.

Пять матчей без побед, вылет из Кубка Англии и, вероятно, скорый вылет из Лиги чемпионов. Где-то в стороне саркастически улыбается Маурисио Почеттино.

"Уровень Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем. В первом тайме у нас было кое-что, чего не было во втором. Во втором мы стали играть намного лучше. Но не спрашивайте о подробностях, не могу сказать", — сказал Моуриньо после матча с Бернли. Чуть ли не в каждой из команд, что тренировал Жозе, он что-то хотел сказать, но не мог, не правда ли? Не покидает ощущение, что Жозе ищет "врага" внутри своего коллектива.

Челси подпортил настроение Карло Анчелотти

К матчу против Эвертона подопечные Фрэнка Лампарда недосчитались сразу восьмерых футболистов: Канте, Хадсон-Одои, Пулишич, Абрахам, Жоржиньо (дисквалификация, 10 желтых карточек), Лофтус-Чик, Ковачич и Кристенсен не могли принять участие в поединке. И, судя по всему, в какой-то мере "синим" это пошло на пользу.

Фактически, Эвертон не имел моментов у ворот Кепы Аррисабалаги за исключением одного, когда Доминик Калверт-Льюин вышел один на один с испанцем. Отличный поединок провел Педро, напоминающий лучшего себя – как в первый сезон при Антонио Конте. Да и в целом атакующая линия "синих", средний возраст которой составил 32 года, провела добротный поединок, что достаточно странно, учитывая то, как хорошо "ириски" выступают против больших команд в нынешнем сезоне.

4:0 – не лучшее возвращение Карло Анчелотти на Стэмфорд Бридж. Правда от того Челси, которым руководил итальянский специалист, никого из игроков не осталось. Таким образом, вслед за Жозе Моуриньо, Фрэнк Лампард снова обыграл своего бывшего наставника. Погоня за место в зоне Лиги чемпионов, пожалуй, только-только начинается.

Эдерсон решил исход дерби

В этом сезоне Манчестер Юнайтед оказался не по плечу Манчестер Сити. Впервые за десять лет "красные дьяволы" обыграли "горожан" дважды за один сезон в Премьер-лиге. Добавить ко всему можно еще поражение в Кубке английской лиги (0:1), хоть по сумме двух встреч дальше прошел именно коллектив Пепа Гвардиолы.

Несколько моментов:

1. Бруну Фернандеш серьезно усилил Манчестер Юнайтед. На протяжении пяти матчей португальский хавбек не покидает поле без результативного действия. Благодаря нему стандарты МЮ стали очень опасными, он отлично создает моменты с игры и против него тяжело играть – он способен делать рывки, тем самым освобождая зоны для партнеров. Фернандеш превосходно двигается без мяча, что усложняет жизнь как опорным полузащитникам, так и защитникам. Не зря он стал лучшим игроком февраля АПЛ.

2. Эдерсон провел ужасный матч. На счету бразильца две результативные ошибки: в первом случае он пропустил в ближний угол от Антони Мартиаля – не самый сложный удар для голкипера его уровня. В концовке встречи экс-игрок Бенфики плохо ввел мяч в игру, чем воспользовался Скотт Мактоминей, сыграв на опережение и пробив в одно касание фактически в пустые ворота. Можно вспомнить еще один эпизод: в начале второго тайма была еще одна серьезная ошибка Эдерсона, которой чудом не воспользовался Мартиаль.

2:0 – важная победа для Манчестер Юнайтед, который борется за попадание в Лигу чемпионов и, по сути, ничего не значащее поражение для Манчестер Сити с турнирной точки зрения.

Интересные факты:

Манчестер проиграл 7-й матч в АПЛ в сезоне — это антирекорд Пепа Гвардиола.

Манчестер Юнайтед впервые за 10 лет обыграл Манчестер Сити дважды за сезон в чемпионате.

Пеп Гвардиола в этом сезоне проиграл оба матча в лиге двум клубам (Вулверхэмптону и МЮ). За предыдущие 10 лет такое случалось один раз.

Антони Мартиаль забил 11-й гол в сезоне АПЛ, повторив личный рекорд.

Стерлинг провел 250-й матч в АПЛ. Только Руни, Милнер и Барри достигли этой отметки, будучи моложе.

Оливье Жиру – 50-й игрок, забивший 80 голов в Премьер-лиге.

Тоттенхэм не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах – впервые в сезоне.

Деле Алли стал седьмым игроком Тоттенхэма c 50 голами в АПЛ. Лишь Харри Кейн сделал это в более раннем возрасте.

Руи Патрисиу провел восьмой сухой матч в этом сезоне АПЛ – рекорд Вулверхэмптона.

Арсенал не знает горечи поражений в Премьер-лиги на протяжении восьми игр: 4 победы и 4 ничьи.

"Канониры" впервые с января 2019-го ни разу не пробили в створ в первом тайме в домашнем матче Премьер-лиги.

Садио Мане – четвертый африканец, забивший 80 голов в АПЛ. Больше него забивали только Якубу Айегбени, Эманнуэль Адебайор и Дидье Дрогба.

Ливерпуль выиграл 22 домашних матча Премьер-лиги подряд – рекорд АПЛ.

Салах забил больше Торреса, Суареса и Фаулера в первых 100 матчах АПЛ за Ливерпуль. У египтянина 70 мячей.

27-летний египтянин уже третий сезон подряд забивает 20 и более голов за "красных": в прошлом сезоне он забил 27 мячей, в сезоне-2017/18 – 44. Салах – первый игрок Ливерпуля после форварда Майкла Оуэна, сумевший добиться подобного.

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30-й тур:

Александр Савельев, Football.ua