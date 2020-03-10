Англия

Испанец не горит желанием проводить поединки при пустых трибунах.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался относительно возможного проведения матчей Лиги чемпионов и АПЛ без зрителей из-за распространения коронавируса.

"Мы понимаем проблему, чемпионат в Италии приостановлен, следующие две недели в Испании будут играть без зрителей, и я думаю, что это произойдет и в Англии. Но нужно задаться вопросом: а работает ли это — футбол без зрителей? Если люди не приходят смотреть игры, то во всем этом нет смысла, я бы не хотел играть в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, кубках, без зрителей".

"Мы будем следовать инструкциям, но мы здесь для людей. Можно сыграть раз без зрителей, два, но не дольше. Мы делаем это для людей. Я бы не хотел играть без людей на стадионе. Если УЕФА скажет, что вы должны играть без зрителей, тогда мы будем играть без зрителей. Но здоровье — самое главное", — цитирует наставник Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел владелец Ноттингем Форест.

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