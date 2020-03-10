Англия

Функционер в пятницу присутствовал на поединке своей команды.

Владелец Ноттингем Форест Евангелос Маринакис признался о том, что заразился коронавирусом.

"Новый вирус посетил меня, и я чувствую, что обязан уведомить об этом общество. Чувствую себя хорошо, так как я принял все необходимые меры и следую инструкциям медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления", — написал бизнесмен в своем Instagram

Примечательно, что по информации английских журналистов, Маринакис посещал поединок своего клуба против Миллуола (6 марта, в пятницу), а также провел встречу с игроками "лесников".

Также Маринакис побывал на матче Лиги Европы между Арсеналом и Олимпиакосом.

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