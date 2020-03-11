Англия

Премьер-лига, как минимум, пока что не вносила никакие коррективы во встречу между "чайками" и "канонирами".

Матч Брайтона с Арсеналом должен пройти в субботу, 14 марта, согласно расписанию, сообщил официальный сайт "чаек".

Игра между Арсеналом и Манчестер Сити, которая должна была состояться сегодня на Этихад Стэдиум, отменена. Причиной стало то, что многие игроки лондонцев самоизолировали себя, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Футболисты были вынуждены пойти на эт меру, поскольку 27 февраля они контактировали с президентом Олимпиакоса Эвангелосом Маринакисом, у которого обнаружили коронавирус.

Ни у кого из игроков или сотрудников Арсенала не были обнаружены симптомы заболевания. По мнению клубных медиков, вероятность того, что кто-то из них заболеет, крайне низкая.

Футболисты и персонал Арсенала будут оставаться на карантине в течение 14 дней после контакта с Маринакисом – до 12 марта.