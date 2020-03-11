Англия

Игроки "канониров" будут вынуждены пройти карантин.

Руководство АПЛ перенесло матч 28-го тура между Манчестер Сити и Арсеналом из-за угрозы обнаружения коронавируса у игроков лондонского клуба.

Встреча команд должна была состояться в Манчестере в среду, 11 марта.

Как сообщает официальный сайт "канониров", такие меры были приняты, поскольку у владельца Олимпиакоса Евангелоса Маринакиса, с которым команда встречалась 13 дней назад в Лиге Европы, был обнаружен вирус Ковид-19. Руководство Арсенала решило последовать указаниям правительства, и футболисты и члены тренерского штаба, которые могли контактировать с зараженным человеком, останутся дома до истечения 14-дневного срока с момента поединка с Олимпиакосом.

В Арсенале считают, что риск заражения в клубе является крайне низким. Игроки и тренеры должны будут собраться на клубной базе в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу с Брайтоном.

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