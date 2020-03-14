Англия

Менеджер рассказал о ситуации внутри команды.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился, как проходят меры в связи эпидемией коронавируса в его команде.

"Мы на самом деле не самоизолируемся, но некоторые профилактические меры были приняты после того, как у игрока поднялась температура, но сейчас все пришло в норму, и это самое главное".

"Премьер-лига в конце концов остановилась, и это было правильное решение. Мы не могли продолжать. Здоровье — это самое главное для всех: команд, болельщиков, СМИ, всех, кто работает в футболе".

"Теоретически, мы должны вернуться к работе 22 марта, но если ситуация в целом ухудшится, как мы можем даже думать об этом? Если коронавирус все еще быстро распространяется, футбол не может возобновиться", — сказал Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

Ранее свое обращение к болельщикам в связи со сложившейся ситуацией сделал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.