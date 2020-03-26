Англия

Отсутствие матчей не скажется на благополучии людей, которые их обслуживали.

Весь персонал футбольного клуба Бернли, задействованный во время матчей, а также вне их, будет получать зарплату даже во время карантина.

"Приоритетом для нас является забота о благосостоянии наших сотрудников и их семей в это непростое время", — цитирует гендиректора Бернли Нила Харта ВВС.

Премьер-лига приостановлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса CoVid-19.

Бернли после 29 сыгранных матчей занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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