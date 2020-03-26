Отсутствие матчей не скажется на благополучии людей, которые их обслуживали.
Бернли, Getty Images
26 марта 2020, 17:18
Весь персонал футбольного клуба Бернли, задействованный во время матчей, а также вне их, будет получать зарплату даже во время карантина.
"Приоритетом для нас является забота о благосостоянии наших сотрудников и их семей в это непростое время", — цитирует гендиректора Бернли Нила Харта ВВС.
Премьер-лига приостановлена как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса CoVid-19.
Бернли после 29 сыгранных матчей занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесьна наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.