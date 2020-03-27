Англия

"Красные" поддержали сотрудников сферы медицины.

Официальный Youtube-канал Ливерпуля опубликовал видео, в котором тренерский штаб, персонал, игроки первой и женской команд обратились со словами благодарности ко всем работникам в сфере медицины, которые сейчас противостоят коронавирусу во всем мире.

Отметим, свое послание записали все футболисты первой команды "красных", поблагодарив медиков и медперсонал на своем родном языке.

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