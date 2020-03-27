Англия

Если сезон в Англии не будет доигран или матчи пройдут без зрителей, болельщики Манчестер Юнайтед не пострадают финансово.

Манчестер Юнайтед, как и большинство клубов АПЛ, настроен пусть и с задержкой, но завершить сезон-2019/20, но постарается сделать так, чтобы при любом сценарии развития событий не пострадали его поклонники — сообщает The Guardian.

Если оставшиеся матчи сезона не будут сыграны или пройдут без зрителей, клуб предложит владельцам сезонных абонементов два варианта компенсации: возврат денег за эти поединки или скидка на абонемент на следующий сезон на то же самое количество матчей.

Также планируется отложить на более позднюю дату крайний срок продления сезонных абонементов, установленный 1 мая.

Ранее сообщалось, что Ювентус компенсирует своим болельщикам стоимость билетов на матч против Интера, который прошел без зрителей.

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