Англия

Обе организации ставят на первый вопрос интересы и здоровье людей, работающих в сфере футбола.

Представители АПЛ, Ассоциации профессиональных футболистов и Футбольной лиги договорились не возобновлять сезон, пока это не будет "безопасно и уместно", сообщает Sky Sports.

Весь английский футбол был приостановлен на неопределенный срок в прошлом месяце. Сезон в нон-лигах Англии уже завершен.

Ближайшей датой возможного возобновления английских чемпионатов называют 30 апреля.

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