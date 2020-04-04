Англия

Однако сделать это "канониры" готовы только после разрешения здравоохранительных органов.

Арсенал выступил с официальным заявлением по поводу текущего сезона: "канониры" хотят доиграть матчи, чтобы сохранить целостность турниров.

"Мы полностью поддерживаем идею доиграть все оставшиеся матчи Премьер-лиги и кубковых турниров сезона-2019/20, чтобы поддержать целостность каждого соревнования", — гласит заявление Арсенала.

"Но мы полностью согласны с тем, что возобновление чемпионата возможно только при полной поддержке правительства, когда это позволят здравоохранительные органы".

Премьер-лига была приостановлена до 30 апреля, однако недавно клубы единогласно решили не возобновлять турнир в начале мая.

Среди европейских чемпионатов пока что только Бельгия решила не доигрывать сезон, сделав текущую таблицу окончательной. Однако это грозит недопуском бельгийских клубов к еврокубков.