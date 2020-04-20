Англия

Нигерийский вингер признался, что поддерживал "пенсионеров" в детстве.

Полузащитник Вильярреала Сэмюэль Чуквезе, на фоне слухов об интересе ряда английских клубов к своей персоне, рассказал о том, какой клуб он поддерживает из Премьер-лиги.

Как оказалось, 20-летний нигериец с детства болел за лондонский Челси, который, по информации СМИ, рассматривал вариант с его подписанием прошлой зимой.

"Челси — моя любимая команда в Англии. Я болел за этот клуб, когда еще был гораздо младше. Когда Челси проиграл в финале Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед, я плакал всю ночь", — приводит слова Чуквезе Goal.com, ссылаясь на прямой эфир в Instagram.

Напомним, ранее Санти Касорла признался, что Арсенал спрашивал у него про Чуквезе и Торреса. Также сообщалось об интересе к нигерийцу со стороны Ливерпуля.

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