Нападающий Манчестер Сити примет участие в образовательном проекте BBC.
Дон Серхио, Getty Images
20 апреля 2020, 17:02
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро будет обучать детей испанскому языку в инициативе ВВС по домашнему обучению, сообщает Manchester Evening News.
Как и в Украине, деятельность школ в Великобритании приостановлена. BBC договорился со звездами спорта, телевидения и музыки, чтобы те обучали школьников в период карантина.
Уроки Агуэро доступны онлайн и на телевидении с 20 апреля. Курс обучения рассчитан на две недели.
"Это сложное время и для детей, и для родителей, которые делают все, чтобы дети оставались сконцентрированными на учебе дома. ВВС проделывает великолепную работу, и для меня честь быть частью этого проекта", — заявил Агуэро.
Также в проекте возьмут участие актриса Джодди Уиттакер (Доктор Кто, Черное зеркало), певец Лиам Пейн из One Direction и профессор Брайан Кокс.