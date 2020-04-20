Англия

Нападающий Манчестер Сити примет участие в образовательном проекте BBC.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро будет обучать детей испанскому языку в инициативе ВВС по домашнему обучению, сообщает Manchester Evening News.

Как и в Украине, деятельность школ в Великобритании приостановлена. BBC договорился со звездами спорта, телевидения и музыки, чтобы те обучали школьников в период карантина.

Уроки Агуэро доступны онлайн и на телевидении с 20 апреля. Курс обучения рассчитан на две недели.

"Это сложное время и для детей, и для родителей, которые делают все, чтобы дети оставались сконцентрированными на учебе дома. ВВС проделывает великолепную работу, и для меня честь быть частью этого проекта", — заявил Агуэро.

Также в проекте возьмут участие актриса Джодди Уиттакер (Доктор Кто, Черное зеркало), певец Лиам Пейн из One Direction и профессор Брайан Кокс.