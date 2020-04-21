Англия

Премьер-лига в первую очередь рассчитывает доиграть текущий сезон.

АПЛ намерена доиграть сезон-2019/20, сообщает The Telegraph.

Если сезон так и не будет доигран, то для клубов чемпионата Англии это может обернуться серьезными финансовыми потерями, в частности, от ТВ-прав.

По информации источника, в лиге договорились не обсуждать вариант досрочного завершения сезона как минимум до конца мая. Если ситуация не улучшится или ухудшится, то не исключаются все варианты.

Отметим, что УЕФА рекомендует всем клубам из топ-лиг доиграть сезон. Представители АПЛ склоняются к этому варианту больше всех, ибо не хотят нести существенные финансовые потери.

Напомним, что на данный момент клубы Премьер-лиги отыграл 29 туров в этом розыгрыше.

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