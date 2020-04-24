Бразильский форвард Манчестер Сити решил помочь своим соотечественникам.
Габриэль Жезус, Getty Images
24 апреля 2020, 07:22
Форвард Ман Сити Габриэль Жезус пожертвовал три тонны еды малоимущим жителям Бразилии, сообщает SportWitness.
Это случилось во время концерта на YouTube, организованного бразильским певцом Belo. Вместе с ним еще несколько местных исполнителей давали концерт из дому, чтобы собрать еду и средства гигиены для жителей фавел. Сам Жезус также исполнил одну из песен Belo – Intriga da Oposição.
Две недели назад Габриэль уже пожертвовал 400 пищевых корзин в квартал Сан-Паулу Жардим Пери, где он вырос.
Отметим, что не все футболисты занимаются подобной благотворительностью. Так, бывший форвард Арсенала, Ман Сити и Реала Эммануэль Адебайор отказался это делать со словами о том, что "не он принес коронавирус в Того".