Англия

Бразильский форвард Манчестер Сити решил помочь своим соотечественникам.

Форвард Ман Сити Габриэль Жезус пожертвовал три тонны еды малоимущим жителям Бразилии, сообщает SportWitness.

Это случилось во время концерта на YouTube, организованного бразильским певцом Belo. Вместе с ним еще несколько местных исполнителей давали концерт из дому, чтобы собрать еду и средства гигиены для жителей фавел. Сам Жезус также исполнил одну из песен Belo – Intriga da Oposição.

Две недели назад Габриэль уже пожертвовал 400 пищевых корзин в квартал Сан-Паулу Жардим Пери, где он вырос.

Отметим, что не все футболисты занимаются подобной благотворительностью. Так, бывший форвард Арсенала, Ман Сити и Реала Эммануэль Адебайор отказался это делать со словами о том, что "не он принес коронавирус в Того".