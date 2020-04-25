Англия

"Канарейки" испытывают серьезные финансовые проблемы.

Футбольный клуб Норвич, занимающий последнюю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, стал жертвой финансового кризиса из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса. Об этом информирует BBC.

Как сообщил главный исполнительный директор клуба Бен Кенселл в интервью британскому изданию, убытки "канареек" ввиду отсутствия доходов от продажи прав на телетрансляции могут составить от 18 до 35 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент Норвич пытается избежать увольнений персонала путем перехода на систему поддержки государством: клуб выплачивает всего 20% заработных плат, а остальную часть окладов работники "канареек" получают от государства.

Стоит отметить, что на данную систему в период кризиса перешли только два клуба АПЛ — Норвич и Ньюкасл.

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