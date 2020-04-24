Италия

Неаполитнцы готовы расстаться с сенегальцем и нашли игрока на его позицию.

Наполи рассматривает Самуэля Умтити в качестве первоочередной опции для замены Калиду Кулибали, сообщает Sport.es.

Сенегальский защитник с большой долей вероятности отправится в Пари Сен-Жермен или один из манчестерских клубов.

Барселона, в свою очередь, готова отпустить Самуэля Умтити за 50 миллионов евро.

В этом сезоне француз провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", получив четыре желтых карточки.

Напомним, что также на Умтити претендует Манчестер Юнайтед.