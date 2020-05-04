Англия

Французский голкипер хотел бы довести текущий сезон до конца.

Английская Премьер-лига, как и многие европейские чемпионаты, в данный момент находятся на паузе из-за пандемии коронавируса, а вопрос о ее возобновлении по-прежнему остается открытым.

Несмотря на то, что Ливерпуль является безоговорочным лидером, в случае окончательном обнулении сезона мерсисайдцы не будут официально признаны чемпионами. Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис считает, что чемпионат Англии необходимо доиграть.

"Мы хотим завершить сезон по спортивному принципу, решив все на футбольном поле. Будет ужасно, если все завершится за девять туров до конца. Вдобавок, это будет жестоко по отношению к Ливерпулю, который лидирует с огромным отрывом. Они уже практически чемпионы".

"Если это произойдет, то у всех будет ощущение незаконченности. Предстоящая часть сезона — самая интересная в АПЛ. Вряд ли кто-то хочет завершать все таким вот образом", — приводит слова Льориса L’Équipe.

Напомним, ранее защитник Челси Антонио Рюдигер также выступил за то, что Ливерпуль должен стать чемпионом Англии сезона-2019/20.

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