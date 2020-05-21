Англия

У "красных дьяволов" серьезно вырос долг из-за финансовых потерь.

Манчестер Юнайтед подвел финансовые итоги за прошедший квартал, сообщает The Guardian.

По информации источника, у клуба вырос общий долг на 42% — он составляет 429,1 миллионов фунтов. До этого долг был 127,4 миллиона.

Наибольшие потери из-за телетрансляций – доход упал на 50%. Также Манчестер Юнайтед не может зарабатывать от билетов, фаст-фудов и продажи собственной атрибутики.

В связи с пандемией МЮ также отозвал свои прежние прогнозы дохода на год в размере 560-580 миллионов.

В данный момент футболисты тренируются в малых группах, однако в ближайшее время должны приступить к полноценным тренировкам, если тест на коронавирус покажет отрицательный результат. Ориентировочная дата возобновления сезона в АПЛ — 20 июня.