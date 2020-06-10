Англия

Дортмундская Боруссия установила серьезный ценник на 20-летнего англичанина.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, однако "шмели" готовы расстаться с ним только за серьезную компенсацию.

Как сообщает The Telegraph, Боруссия намерена выручить с продажи 20-летнего англичанина не меньше 115 миллионов фунтов.

Манчестер Юнайтед, являвшийся лидером в гонке за Санчо до пандемии коронавируса, на данном этапе опасается заключать рекордную сделку в истории английской Премьер-лиги.

"Красные дьяволы" хотят посмотреть, как изменится ситуация на трансферном рынке, а также оценят ситуацию со своим нынешним составом после возобновления АПЛ. Только после этого МЮ определится со своими целями на лето.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо твердо решил покинуть дортмундскую Боруссию в ближайшее трансферное окно.