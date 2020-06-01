Германия

Английский вингер стал главным героем матча против Падерборна.

В поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия добыла разгромную победу над Падерборном в гостях (6:1), а главным героем встречи стал молодой вингер Джейдон Санчо.

Английский футболист оформил хет-трик, благодаря чему ему удалось достигнуть отметки в 30 голов в чемпионате Германии.

Таким образом, Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который отличился таким количеством голов. Сделал он это в возрасте 20 лет и 67 дней, что является безоговорочным рекордом.

Его ближайшими преследователями являются полузащитник Байера Кай Хаверц (20 лет и 270 дней), а также легенда Шальке Клаус Фишер (20 лет и 284 дня).

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Падерборн — Боруссия Д.