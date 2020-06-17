Англия

Директор "канониров" рассказал о значимости главного тренера в трансферной политике клуба.

Эду отметил, что Микель Артета должен принимать участие в выборе игроков, которых будет подписывать Арсенал.

"Микель должен участвовать в подборе игроков. Мы говорим о том, что нам нужно, о характеристиках футболистов, о системе, в которой мы будем играть, и затем я начинаю процесс изнутри. Это моя роль.

Если у него есть имена, если он советует игроков, это нормально. Если он хочет поговорить с другими парнями [например, со скаутами], он, конечно, поговорит с ними, но обычно это моя задача. Вот почему отношения между нами должны быть очень крепкими.

Я должен понять его точку зрения, и он должен понять критерии клуба. Тогда мы строим все вместе — это главное", — приводит слова Эду The Athletic.

Напомним, что Артета ранее название продление контракта с Сакой приоритетом для Арсенала.