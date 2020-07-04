Англия

В азиатской стране зафиксировали очередную вспышку Covid-19.

Казахстанскую лигу прервали уже во второй раз – после того, как правительство страны ввело 14-дневный карантин из-за распространения коронавируса в последнее время, сообщил официальный сайт чемпионата.

Чемпионат Казахстана возобновился лишь в эту среду после паузы длиной в 3,5 месяца, обусловленной пандемией Covid-19.

Пять матчей сыграли без зрителей. Команды Тобол и Каспий выставили практически дублирующие составы из-за большого количества положительных тестов на коронавирус в клубе.

Изначально чемпионат Казахстана планировали закончить до 7 ноября, однако теперь этот срок может быть смещен.