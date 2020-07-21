Football.ua анонсирует матч 37-го тура АЛП между "вилланами" и "канонирами".
Астон Вилла – Арсенал, Getty Images
21 июля 2020, 09:51
Подопечные Дина Смита борются за сохранение прописки в АПЛ, и им нужна только победа.
Астон Вилла – Арсенал
21 июля, 20:00, стадион Вилла Парк, Бирмингем. Арбитр встречи – Крис Кавана
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
У Астон Виллы еще есть шансы сохранить прописку в Премьер-лиге. Для этого нужно как минимум не проиграть Арсеналу, а в заключительном 38-м туре одолеть немотивированный Вест Хэм. Теоретически, "молоботойцы" еще могут вылететь, но учитывая лучшую разницу забитых и пропущенных голов, это практически нереально.
Возможно, Арсенал будет без мотивации на предстоящую игру: коллектив Микеля Артеты прошел в полуфинале Кубка Англии Манчестер Сити, поэтому основная цель для "канониров" – не получить не нужные травмы для игроков, а также просто поддерживать себя в форме.
Учитывая то, что в остатке сезона Уотфорду предстоит сыграть против Манчестер Сити и Арсенала, у Астон Виллы неплохие шансы задержаться в АПЛ хотя бы на еще один сезон. Только нужно набирать свои очки – здесь и сейчас.
По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи: победа "канониров" оценивается коэффициентом 2,14, ничья 3,75, а победа "виллан" – 3,30.
Напомним, что матч первого круга завершился победой Арсенала (3:2).
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Хитон, Уэсли, Энгельс — Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли, Гендузи
Под вопросом: Тейлор, Хаус, Дринкуотер — Озил, Мустафи.
Интересные факты:
Арсенал выиграл последние семь встреч против Астон Виллы во всех турнирах.
"Канониры" забивают как минимум два гола в ворота "вилланов" в последних семи играх во всех соревнованиях.
Астон Вилла не сумела победить в11 из последних 12 матчей в английской Премьер-лиге.
Арсенал выигрывал и в тайме, в матче в 5 из последних 6 гостевых встреч против Астон Виллы во всех турнирах.
прогноз 0:1