Англия

Football.ua анонсирует матч 37-го тура АЛП между "вилланами" и "канонирами".

Подопечные Дина Смита борются за сохранение прописки в АПЛ, и им нужна только победа.

Астон Вилла – Арсенал

21 июля, 20:00, стадион Вилла Парк, Бирмингем. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

У Астон Виллы еще есть шансы сохранить прописку в Премьер-лиге. Для этого нужно как минимум не проиграть Арсеналу, а в заключительном 38-м туре одолеть немотивированный Вест Хэм. Теоретически, "молоботойцы" еще могут вылететь, но учитывая лучшую разницу забитых и пропущенных голов, это практически нереально.

Возможно, Арсенал будет без мотивации на предстоящую игру: коллектив Микеля Артеты прошел в полуфинале Кубка Англии Манчестер Сити, поэтому основная цель для "канониров" – не получить не нужные травмы для игроков, а также просто поддерживать себя в форме.

Учитывая то, что в остатке сезона Уотфорду предстоит сыграть против Манчестер Сити и Арсенала, у Астон Виллы неплохие шансы задержаться в АПЛ хотя бы на еще один сезон. Только нужно набирать свои очки – здесь и сейчас.

По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи: победа "канониров" оценивается коэффициентом 2,14, ничья 3,75, а победа "виллан" – 3,30.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Арсенала (3:2).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Хитон, Уэсли, Энгельс — Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли, Гендузи

Под вопросом: Тейлор, Хаус, Дринкуотер — Озил, Мустафи.

Интересные факты:

Арсенал выиграл последние семь встреч против Астон Виллы во всех турнирах.

"Канониры" забивают как минимум два гола в ворота "вилланов" в последних семи играх во всех соревнованиях.

Астон Вилла не сумела победить в11 из последних 12 матчей в английской Премьер-лиге.

Арсенал выигрывал и в тайме, в матче в 5 из последних 6 гостевых встреч против Астон Виллы во всех турнирах.