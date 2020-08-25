Англия

Сэм Гринвуд до конца нынешней недели должен усилить новичка Премьер-лиги.

Лидс опередил Манчестер Юнайтед и Милан в споре за юного форварда Арсенала Сэма Гринвуда — сообщил журналист Daily Telegraph Майк Макграт.

Арсенал установил стартовую цену на своего 18-летнего игрока в 1,5 миллиона фунтов, однако Лидс, чтобы опередить конкурентов, согласился заплатить 3 миллиона плюс бонусы в зависимости от выступлений Сэма.

Планируется, что игрок юношеской сборной Англии (U-17), которого по манере игры сравнивают с Робином ван Перси, начнет сезон-2020/21 в молодежной команде «белых» (U-23).