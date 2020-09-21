Англия

Полузащитник пропустит определенный период времени.

Манчестер Сити подтвердил, что хавбек Илкай Гюндоган заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт клуба.

Это означает, что на протяжении десяти дней футболист будет находиться на самоизоляции. Ожидается, что после он пройдет тест и, если все будет хорошо, только тогда сможет приступить к тренировочному процессу.

В прошлом сезоне Гюндоган провел 31 игру в АПЛ: на его счету два гола и одна результативная передача.