Англия

Полузащитник Ливерпуля заразился COVID-19.

Тиаго Алькантара заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт Ливерпуля.

29-летний футболист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, придерживаясь медицинских рекомендаций.

"Тиаго Алькантара будет находиться на самоизоляции столько, сколько для этого потребуется", — гласит заявление на официальном сайте Ливерпуля.

Напомним, что Тиаго Алькантара пополнил состав Ливерпуля в середине сентября за 20-22 миллионов фунтов.