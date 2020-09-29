Полузащитник Ливерпуля заразился COVID-19.
ТИАГО АЛЬКАНТАРА, GETTY IMAGES
29 сентября 2020, 20:57
Тиаго Алькантара заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт Ливерпуля.
29-летний футболист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, придерживаясь медицинских рекомендаций.
"Тиаго Алькантара будет находиться на самоизоляции столько, сколько для этого потребуется", — гласит заявление на официальном сайте Ливерпуля.
Напомним, что Тиаго Алькантара пополнил состав Ливерпуля в середине сентября за 20-22 миллионов фунтов.