Англия

Египетский футболист попал в эпицентр скандала после заражения COVID-19.

Как сообщает BBC, наставнику английского Ливерпуля Юргену Клоппу пришлось провести воспитательную беседу с египетским нападающим команды Мохаммедом Салахом после того, как игрок сдал два положительных теста на коронавирус COVID-19 во время международной паузы.

При этом, источник ссылается на сообщения в египетской прессе, согласно которым Салах был замечен на свадьбе у своего брата.

Главный тренер действующего чемпиона английской Премьер-лиги прокомментировал ситуацию достаточно спокойно: "Он вернулся в команду, все в порядке. Чувствует себя хорошо. Я не стану говорить публично обо всем, о чем я говорю со своими игроками, но я могу сказать, что летом я был в Германии, и мой друг перенес вечеринку по случаю дня рождения для того, чтобы я был там".

"Присутствовало около 50 человек. В последнюю минуту я решил не ехать. Подобное мероприятие было разрешено в Германии. Оно проходило снаружи, но я все равно не пошел. Однако в других странах на вас больше социального давления, и свадьба брата — особенный момент. Могу сказать, что все мои игроки невероятно дисциплинированы. Были некоторые случаи, но все они знают о текущей ситуации в мире".

"Иногда дисциплина не срабатывает, и случается что-то, что приводит нас в ситуацию, подобную той, в который мы сейчас вынуждены находиться. Но все это только между мной и Мо, и все в порядке", — резюмировал наставник.

Египетский форвард в текущем сезоне обеспечил своему клубу 11 результативных действий (10 голов + 1 голевой пас) в 13 матчах (1051 минута) во всех состязаниях.

Мохаммед Салах был помещен на самоизоляцию, по своему возвращению в клуб, и точно пропустит ближайший матч "красных" против Лестера, который должен состоятся в воскресенье, 22 ноября. Начало в 21:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.