Англия

Ужесточение правил коснулось игроков до 18 лет, а также общей системы трансферной политики клубов всех уровней.

Как сообщает английское издание The Guardian, Футбольная ассоциация Англии объявила о запуске серьезных реформ трансферной политики клубов, которая будет сопутствовать Brexit.

Среди наиболее ощутимых нововведений будет полный запрет для команд-участниц Премьер-лиги и Чемпионшипа на подписание иностранных игроков, пока тем не исполнится 18 лет. Кроме того, абсолютно все приходящие футболисты из стран Европейского союза будут получать разрешение на работу, которое будет выдаваться с использованием новой системы начисления баллов.

Руководство английской Премьер-лиги и Чемпионшипа уже выступило с совместным заявлением о пагубности влияния данных нововведений на развития футбола в стране, что приведет к потере позиций Англии на международной арене. Составители новых правил уверены в обратном, и настаивают на поддержании развития внутренних продуктов спортивных школ.

После выхода Великобритании из Европейского союза 31 декабря и одобрения Министерства внутренних дел, клубы Премьер-лиги будут ограничены подписанием не более трех иностранных игроков в возрасте до 21 года в одном трансферном окне и в общей сложности не более шести за сезон.

План одобрения руководящего органа (GBE) был разработан для того, чтобы помочь клубам выращивать больше местных талантов, и был представлен правительству в прошлом месяце. Он вступит в силу с 1 января.

Подобно действующим правилам, которые требуют, чтобы игроки из стран, не входящих в ЕС, имели опыт выступлений в национальных сборных, его система начисления очков будет определяться рядом критериев, включая выступления в международных матчах среди взрослых и молодежи, "качество продаж" предыдущими клубами, в зависимости от лиги, в которой находится игрок, позиции в лиге и прогресса в континентальных соревнованиях и выступлений клубов на основе протоколов внутренних лиг и континентальных соревнований.

Подразумевается, что игрокам потребуется 15 очков для того, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, при этом Футбольная ассоциация, по информации источника, подтолкнула к повышению данного порога.

"Игроки, набирающие необходимое количество очков, будут автоматически получать GBE, в то время как игроки чуть ниже порогового значения могут быть рассмотрены для GBE комиссией в порядке исключения", — говорится в заявлении.

В женском секторе футбола требования не будут принимать во внимание выступления девушек на международных турнирах или успехи продающего клуба в европейских соревнованиях.