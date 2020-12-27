Англия

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура чемпионата Англии.

В 15-м туре АПЛ Тоттенхэм постарается прервать свою "черную полосу", но и у Вулверхэмптона похожая ситуация, и он не намерен делать подарки гостям.

Вулверхэмптон — Тоттенхэм

Воскресенье, 27 декабря, 21:15. Вулверхэмптон, Молино Стэдиум. Арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setatna Sports

После успешного периода, во время которого Тоттенхэму удавалось даже взобраться на вершину, команда Жозе Моуриньо переживает непростые времена. В последних трех турах "шпоры" потеряли 8 очков, причем если поражения от Ливерпуля и Лестера еще поддаются логическому объяснению, то ничья с Кристал Пэлас явно не вписывается в амбиции Особенного.

Не блещет нынче и Вулверхэмптон, который может обыграть Челси, но при этом проиграть Бернли. "Волки" занимают место в нижней части турнирной таблицы, но не прочь поправить свое положение, даже несмотря на то, что в последнее время они являются слишком гостеприимными хозяевами для Тоттенхэма, регулярно проигрывая гостям из столицы.

Учитывая нестабильные выступления обеих команд, трудно предсказать, как сложится их противостояние. А вот о чем можно сказать точно, так это о невозможности для Нуну Эшпириту Санту и Жозе Моуриньо выставить сильнейшие составы.

Вулверхэмптон по-прежнему не может рассчитывать на Рауля Хименеса и Хонни, под вопросом и участие в матче Дендонкера.

У Тоттенхэма точно не сыграет Танганга, у которого проблемы с плечом, и Ло Чельсо, а герой матча Кубка лиги против Стока Бэйл получил незначительное повреждение в первом тайме матча в среду и, даже если попадет в заявку, вряд ли выйдет в стартовом составе.

Стоит отметить "изюминку" данного противостояния: в сезоне-2003/2004 нынешний тренер Вулверхэмптона был игроком Порту, который выиграл Лигу чемпионов под руководством нынешнего тренера Тоттенхэма. Так что Эшпириту Санту и Моуриньо будет что вспомнить при встрече.

Интересные факты

- Команды провели между собой 97 матчей во всех турнирах: 29 побед Вулверхэмптона, 20 ничьих и 48 побед Тоттенхэма.

- В Премьер-лиге в Вулверхэмптоне состоялось 37 игр: 16 побед хозяев, 8 ничьих и 13 побед гостей.

- Тоттенхэм выиграл у Вулверхэмптона последние три матча на выезде во всех турнирах.

- Тоттенхэм забивает не менее двух мячей в последних четырех выездных матчах против Вулверхэмптона во всех турнирах.

- В последних четырех матчах в АПЛ между нынешними соперниками, где бы они не проходили, победы доставались гостям.

- В минувшем сезоне матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм завершился со счетом 1:2.

- Вулверхэмптон не проигрывает после Рождества (26-27 декабря) в течение последних восьми лет.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Рауль Хименес, Хонни — Ло Чельсо, Танганга.

Под вопросом: Дендонкер — Бэйл.

Слова

Нуну Эшпириту Санту (главный тренер Вулверхэмптона):

"Я всегда рад встречам с Моуриньо, которого я бесконечно люблю и уважаю как человека и как тренера. Это уникальный специалист, и я совершенно не удивлен, что при нем Тоттенхэм заиграл так хорошо".

"Мы играем в лучшей лиге планеты, и я не сомневаюсь, что и уровень игры обе команды покажут высочайший. К сожалению, болельщики не смогут это увидеть воочию, но, уверен, это все временные явления".

"Сейчас очень много говорят о судействе, но лично я считаю английских арбитров потрясающими профессионалами. И если в их адрес звучит какая-то критика, то ведь все должны стремится к лучшему — футболисты, тренеры и, конечно, арбитры".

Жозе Моуриньо (главный тренер Тоттенхэма):

"Наверное, в Премьер-лиге нет смысла делить матчи на более или менее сложные. Они сложны одинаково. Но с Вулверхэмптоном играть всегда тяжело, потому что это отличная команда со своим стилем".

"Сейчас обе наши команды переживают не очень удачное время, поэтому будет дополнительный стимул стремиться к победе. Кому это удастся — увидим, но легко не будет точно".

"Ситуация в Премьер-лиге настолько плотная, что каждая победа и каждое поражение, а тем более два, могут отбросить команду на шесть позиций назад или поднять на столько же ступеней вверх, поэтому надо очень бережно относиться к очкам".