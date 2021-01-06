Англия

Football.ua попытался разобраться в причинах неудачных выступлений "Красных дьяволов" в минувших сезонах.

После ухода с поста главного тренера легендарного сэра Алекса Фергюсона в конце сезона-2012/13, Манчестер Юнайтед слишком долго не может найти полноценного преемника именитому шотландскому специалисту.

Менеджмент "Красных дьяволов" испробовал достаточно кандидатур на эту позицию, однако в работе Дэвида Мойеса, Райана Гиггза, Луи ван Гала, Жозе Моуриньо и ранней эпохе Оле-Гуннара Солскьяера прослеживались схожие ошибки, которые привели к тому, что клуб серьезно потерял в конкурентоспособности на внутренней и международной аренах.

Football.ua в своем очередном видеоматериале попытался выделить пять главных ошибок в управлении английской командой за последние несколько лет.



Напомним, что Манчестер Юнайтед уже в среду, 6 января, ожидает принципиальное противостояние против соседей по городу в лице Манчестер Сити, с которыми коллектив Солскьяера будет бороться за право сыграть матч на Уэмбли против Тоттенхэма в рамках финала Кубка Английской лиги. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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