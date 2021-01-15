Наставник "канониров" остался недоволен результатом поединка.
Микель Артета, Getty Images
15 января 2021, 11:21
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал ничейный результат в поединке 18-го тура АПЛ с Кристал Пэлас.
"Нам не хватило свежести в финальной трети поля. Мы много раз были около чужой штрафной, но ничего острого создать не смогли.
В этом матче я рассчитывал на победу и несколько забитых мячей, но игроки были уставшими. У нас был план, но мы его не реализовали.
Возможно, мы недостаточно сделали для победы. Мы провели много матчей, а за усталость приходится платить. Многие футболисты Арсенала выглядели уставшими", – приводит слова Артеты BBC.
Ранее сообщалось, что Арсенал поддерживает Артету и не планирует менять тренера.