Англия

Наставник "канониров" остался недоволен результатом поединка.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал ничейный результат в поединке 18-го тура АПЛ с Кристал Пэлас.

"Нам не хватило свежести в финальной трети поля. Мы много раз были около чужой штрафной, но ничего острого создать не смогли.

В этом матче я рассчитывал на победу и несколько забитых мячей, но игроки были уставшими. У нас был план, но мы его не реализовали.

Возможно, мы недостаточно сделали для победы. Мы провели много матчей, а за усталость приходится платить. Многие футболисты Арсенала выглядели уставшими", – приводит слова Артеты BBC.

Ранее сообщалось, что Арсенал поддерживает Артету и не планирует менять тренера.