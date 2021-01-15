Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральную игру тура.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде примет Манчестер Юнайтед.

Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед — лидер таблицы, букмекеры компании Parimatch больше верят в победу подопечных Юргена Клоппа.

Так на Ливерпуль можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничью специалисты оценили в 3,85, а победу "красных дьяволов" в 3,60.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 и больше, то на данное событие коэффициент 1,31 (нет — 3,45).

Отметим, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.