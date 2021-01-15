Вашему вниманию котировки букмекеров на центральную игру тура.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Getty Images
15 января 2021, 18:40
В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде примет Манчестер Юнайтед.
Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед — лидер таблицы, букмекеры компании Parimatch больше верят в победу подопечных Юргена Клоппа.
Так на Ливерпуль можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничью специалисты оценили в 3,85, а победу "красных дьяволов" в 3,60.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 и больше, то на данное событие коэффициент 1,31 (нет — 3,45).
Отметим, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.