Англия

Наставник "красных дьяволов" рассказал о форме хавбека своего клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями об успехах полузащитника своего клуба Бруну Фернандеша.

"Бруну находится в очень хорошей форме и недавно выиграл приз лучшему игроку месяца. Он не устал – ни в коем случае. Он один из игроков, которые выполняют огромный объем работы и покрывают большое пространство в каждом матче, а после очень качественно восстанавливаются и перезаряжаются.

С тех пор, как Бруну присоединился к нам, он находится в превосходной форме. Конечно же он не устал. Если спросить у него об этом, он ни за что не скажет, что устал", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре полузащитника Донни ван де Беека.