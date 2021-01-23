Англия

Коллектив Санту сумел подыскать очередную замену травмированному Раулю Хименесу.

Согласно опубликованному на официальном сайте английского Вулверхэмптона сообщению, "волки" сумели достичь окончательной договоренности с испанский Реалом Сосьедад относительно перехода нападающего Виллиана Жозе.

Футболист до конца текущего сезона будет выступать на Молинью на правах арендного соглашения, после чего у Вулверхэмптона будет возможность выкупить его контракт за неназванную сумму компенсации.

Действующее соглашение бразильского футболиста с испанским клубом рассчитано до конца июня 2024 года, а его трансферная стоимость порталом Transfermarkt была оценена в 20 млн евро.

В текущем сезоне нападающий провел 21 матч (1004 минуты) за клуб из Сан-Себастьяна, отправив в ворота соперников 6 мячей, а также оформив одну результативную передачу.

Коллективу Нуну Эшпириту Санту понадобилось усиление в атакующей линии на фоне тяжелой травмы головы у главного форварда команды — Рауля Хименеса, а также сформировавшейся серии неудачных результатов в национальном первенстве последнее время.

За место в стартовом составе Виллиан Жозе будет бороться с Патриком Кутроне, которого клуб досрочно отозвал из аренды в Фиорентине.

Как сообщает пресс-служба "волков", ожидать появление бразильца уже в ближайшем матче против лондонского Челси, который состоится в среду, 27 января, не стоит.