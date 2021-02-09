Англия

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал успехи своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями накануне поединка 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэма.

- Насколько важен трофей для Манчестер Юнайтед, учитывая, что вы много говорите о прогрессе, а команда доходит до полуфиналов? Такое ощущение, что вам очень нужен трофей.

- Конечно, трофей — это всегда то, к чему ты стремишься. Ты хочешь побеждать в каждом соревновании — в Кубке Англии, Лиге Европы, в каждой игре, в которой вы играете, в Премьер-лиге. И это высшая задача и испытание для команды: пройти весь путь.

Мы стали лучше, у нас есть план, и я думаю, что команда становится лучше с каждым днем. Полуфинал прошлого сезона, конечно, был разочаровывающим. Это еще не все, конечно, но АПЛ сейчас дает понять, насколько хороша наша команда.

Чтобы попасть в финал, иногда должно повезти, но чтобы выиграть финал, нужно обыгрывать сильных соперников. Так что это следующий шаг для нас в развитии команды: пройти весь путь в турнирах до конца, — цитирует норвежского специалиста официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее наставник манкунианского клуба подвел итоги ничейному исходу поединка его команды против Эвертона.

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