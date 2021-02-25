Англия

Наставник манчестерского клуба иронично ответил журналисту.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в ответил на вопрос о победной серии "горожан".

"Дело в том, что у нас достаточно денег, чтобы купить много невероятных футболистов. Это правда. Без качественных исполнителей мы не смогли бы сделать это.

Фантастические футболисты, их менталитет, отличные отношения между собой… Ребята проводят каждый матч с мыслью о победе. Сегодня мы насладимся успехом. Ответный матч с Боруссией через 3 недели, наша следующая цель – Вест Хэм. Сейчас наши мысли только об этом матче", — приводит слова испанского специалиста Goal.

Также отмечается, что за время работы Глвардиолы в стане "горожан", шейхи потратили на трансферы 707 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гвардиола догнал Моуриньо и вышел на 4-е место по количеству побед в Лиге чемпионов.

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