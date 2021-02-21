Англия

Наставник "горожан" поделился мыслями о матче с командой Артеты.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал непростую победу над Арсеналом в матче 25-го тура АПЛ.

"Матч оказался сложным, как мы и ожидали. Нам пришлось серьезно потрудиться. Сложно играть против Арсенала и Артеты, так что я очень благодарен игрокам за эту победу.

Микель знает многое. Я говорю это не потому, что он мой друг. Он так умен. Я многому научился, наблюдая за его командой. Сегодня я узнал кое-что, что смогу использовать в будущем. Он знает о футболе все.

Люди смотрят на нашу серию побед и думают, что это так просто. Я не ожидал такого. Я очень благодарен игрокам за все, что они делают. Побеждать в таких играх со счетом 1:0 – это то, что нам нужно делать", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что Манчестер Сити не проигрывает по ходу матча в 17-и турах АПЛ подряд, до рекорда Арсенала 2 игры.

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