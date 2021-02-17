Другое

Наставник "горожан" обеспокоен эпидемией коронавируса.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением об уезде футболистов в национальные сборные во время пандемии коронавируса.

"Есть только один способ обезопасить себя от этого вируса – оставаться дома, дистанцироваться от других, не контактировать ни с кем и не путешествовать.

Скоро начнутся разъезды, игроки отправятся в сборные, контролировать это сложно. Так что я думаю, количество заболевших будет увеличиваться. Думаю, АПЛ стоит заняться этим вопросом. Остальным лигам также нужно это сделать", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее сообщалось, что в бельгийском Брюгге произошла вспышка коронавируса накануне поединка 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.