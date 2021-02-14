Англия

Наставник "горожан" прокомментировал победу над командой Жозе Моуриньо.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подвел итог поединка с Тоттенхэмом в матче 24-го тура АПЛ.

"У нас не игроков, которые могут решить исход матча в одиночку. У нас нет ни Месси, ни Криштиану, ни Мбаппе или Неймара. Мы должны побеждать за счет командных усилий.

Я очень доволен игрой Гюндогана. Он уже стал лучшим игроком января. Если он продолжит в том же духе, то получит этот приз снова", – цитирует Гвардиолу TalkSport.

Ранее сообщалось, что Гвардиола лучшим тренером января в АПЛ.

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