Англия

Наставник "горожан" высказался мартовских играх своего клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о предстоящих поединках.

"Мы не хотим останавливаться. Мы знаем, насколько важны эти 10 дней, за которые мы сыграем с Вулверхэмптоном, Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном. Если мы сможем сделать то, что хотим, то, безусловно, это будет большой шаг вперед.

Я хочу, чтобы команда была сосредоточена на предстоящей работе. Мы смотрим на результат наших трудов и анализируем его, а не просто довольствуемся победами", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет заменить украинского защитника "горожан" Александра Зинченко Госенсом.

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